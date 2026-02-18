ICE e proteste gli Stati Uniti hanno rischiato la guerra civile a Minneapolis?

A Minneapolis, le proteste contro l’ICE sono scoppiate dopo l’uccisione di Renee Good, rischiando di scatenare una crisi più grave. La tensione cresceva già da mesi, ma si è intensificata dopo l’episodio. Centinaia di persone si sono radunate nel centro città, bloccando strade e chiedendo giustizia. La polizia ha dovuto intervenire per disperdere la folla. La situazione ha portato a un confronto acceso tra manifestanti e forze dell’ordine, alimentando il timore di una possibile escalation.

Quello che è successo a Minneapolis - con le proteste anti ICE scoppiate dopo l'uccisione di Renee Good, era già stato scritto circa un anno e mezzo fa. Lo avevano raccontato dei ricercatori dell'Università della Pennsylvania in una simulazione. Una simulazione su come comincia una guerra civile.