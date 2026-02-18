I tradimenti? Sonia Bruganelli l’amica rompe il silenzio | Perché qualcuno non lavora più con Bonolis

Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio, chiarendo che le voci sui tradimenti sono false. La donna ha spiegato che alcuni collaboratori non lavorano più con Bonolis a causa di divergenze professionali, non per questioni personali. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di gossip e supposizioni su presunti tradimenti e tensioni tra colleghi. Bruganelli ha aggiunto di essere sorpresa dal clamore e di voler mantenere un rapporto sereno con tutti. La vicenda continua a far discutere nel mondo dello spettacolo.

Da giorni il mondo dello spettacolo è attraversato da un vortice di indiscrezioni e repliche che ruotano attorno a un nome ben preciso: Sonia Bruganelli. Al centro della scena ci sono i presunti tradimenti ai danni di Paolo Bonolis e un libro destinato a far discutere, "L'uragano", firmato da Lucio Presta, ex amico e storico agente del conduttore, nonché marito di Paola Perego. Un intreccio di rapporti personali e professionali che, nel giro di poche ore, ha infiammato social e testate online. Che tra Presta e Bruganelli i rapporti fossero tutt'altro che sereni era cosa nota.

