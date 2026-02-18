I tradimenti? Sonia Bruganelli l’amica rompe il silenzio | Perché qualcuno non lavora più con Bonolis
Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio, chiarendo che le voci sui tradimenti sono false. La donna ha spiegato che alcuni collaboratori non lavorano più con Bonolis a causa di divergenze professionali, non per questioni personali. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di gossip e supposizioni su presunti tradimenti e tensioni tra colleghi. Bruganelli ha aggiunto di essere sorpresa dal clamore e di voler mantenere un rapporto sereno con tutti. La vicenda continua a far discutere nel mondo dello spettacolo.
Da giorni il mondo dello spettacolo è attraversato da un vortice di indiscrezioni e repliche che ruotano attorno a un nome ben preciso: Sonia Bruganelli. Al centro della scena ci sono i presunti tradimenti ai danni di Paolo Bonolis e un libro destinato a far discutere, “L’uragano”, firmato da Lucio Presta, ex amico e storico agente del conduttore, nonché marito di Paola Perego. Un intreccio di rapporti personali e professionali che, nel giro di poche ore, ha infiammato social e testate online. >> “Chi è la nuova bellissima fidanzata”. Checco Zalone con la ex del famoso calciatore Che tra Presta e Bruganelli i rapporti fossero tutt’altro che sereni era cosa nota.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Lucio Presta rompe il silenzio: la verità sui presunti tradimenti di Sonia BruganelliLucio Presta, noto agente di Paolo Bonolis, ha deciso di parlare dopo le voci sui presunti tradimenti di Sonia Bruganelli.
L’amica di Sonia Bruganelli: “Nessun amante, se Salvati e Presta non lavorano più con Bonolis un motivo c’è”Clotilde Zomparelli, amica di Sonia Bruganelli e ex collaboratrice di Marco Salvati, sostiene che la mancanza di un amante nella vita di Sonia deriva dal fatto che Salvati e Presta non lavorano più con Bonolis, e questa scelta avrebbe un motivo preciso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I presunti amanti di Sonia Bruganelli, Marco Salvati: Tutti sapevano, confermo quello che ha scritto Lucio Presta; Sonia Bruganelli e il ‘caso’ Lucio Presta, anche Marco Salvati torna all’attacco dell’ex moglie di Bonolis: Tutto vero; Lucio Presta: Dissi a Bonolis che Sonia Bruganelli l'aveva tradito con un cantante di Sanremo, un conduttore e un chirurgo. Lui non...; Lucio Presta riapre i conti con Bonolis e Amadeus.
I presunti amanti di Sonia Bruganelli, Marco Salvati: Tutti sapevano, confermo quello che ha scritto Lucio PrestaIntervistato da Fanpage.it, lo storico autore tv Marco Salvati conferma punto per punto le rivelazioni di Lucio Presta sui presunti tradimenti di Sonia ... fanpage.it
Sonia Bruganelli umiliata: emergono nuove rivelazioni sui presunti tradimenti a Paolo BonolisNel suo libro Lucio Presta ha svelato i tradimenti di Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis. Presta attacca duramente la produttrice. donnaglamour.it
“È tutto vero, gli amanti di Sonia Bruganelli...”. Bomba nello spettacolo, dopo le rivelazioni del big della tv interviene l'altro famoso: è choc facebook
Sonia Bruganelli risponde a Lucio Presta Su Instagram la frase criptica citando Confucio x.com