I tatuaggi il bullismo la malattia | la straordinaria storia di Kaillie Humphries

Kaillie Humphries ha scoperto che per difendersi dal bullismo, quando era bambina e veniva presa di mira a scuola, doveva diventare forte e resistente. Un giorno, ricorda, capì che se non si fosse fatta rispettare, gli altri avrebbero continuato a sfruttarla. Questa consapevolezza l’ha spinta a lottare contro le ingiustizie e a non lasciarsi abbattere, anche di fronte a una malattia grave che ha affrontato da adulta.

Da bambina, quando veniva bullizzata a scuola, Kaillie Humphries capì una cosa: "Se non divento una dura, mi calpestano". Detto fatto. La bobbista ha trasformato le difficoltà in un trampolino di lancio, che l'ha proiettata fino a uno storico bronzo olimpico. La sua storia, segnata anche da una grave malattia, è riassunta nell'inchiostro dei suoi tatuaggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Kaillie Humphries vince la tappa di St. Moritz di bob a 2, Melanie Hasler è campionessa europeaKaillie Humphries ha conquistato la vittoria nella tappa di St.

