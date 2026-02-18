I tatuaggi il bullismo la malattia | la straordinaria storia di Kaillie Humphries

Kaillie Humphries ha scoperto che per difendersi dal bullismo, quando era bambina e veniva presa di mira a scuola, doveva diventare forte e resistente. Un giorno, ricorda, capì che se non si fosse fatta rispettare, gli altri avrebbero continuato a sfruttarla. Questa consapevolezza l’ha spinta a lottare contro le ingiustizie e a non lasciarsi abbattere, anche di fronte a una malattia grave che ha affrontato da adulta.