Una famiglia di via Munazio Planco denuncia danni e disturbi causati dal passaggio continuo di tir e lavori alla stazione Appia. La strada, molto trafficata, è diventata un caos quotidiano, con auto e mezzi pesanti che provocano rumori insostenibili e danneggiano le facciate degli edifici. La famiglia ha trovato il loro giardino invaso dalla polvere e dai detriti lasciati dai mezzi in transito, mentre i residenti si lamentano per i danni alle finestre e alle pareti delle abitazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo la nota di una famiglia residente nella centralissima Via Munazio Planco, strada di passaggio per tanti mezzi che stanno operando alla stazione Appia. “Da venerdì 13 febbraio, sono forse ricominciati i lavori per l’ apertura della stazione Appia. Gli abitanti delle vie limitrofe in particolare di via Munanzio Planco hanno notato moltissimi cartelli con su scritto “Divieto di sosta” (non certificati da legge e numero), ma va bene.lasciamoli lavorare hanno pensato, sebbene questo abbia compromesso la possibilità, già limitata, di parcheggiare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - I residenti di via Munazio Planco tra tir, rumori e danni: “Ennesimo scempio”

