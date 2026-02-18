I prezzi dei garage salgono ancora

A Bologna, i prezzi dei garage aumentano di nuovo, rendendo più difficile trovare un posto auto in centro. Le tariffe più alte spingono molti automobilisti a rinunciare all’uso delle proprie auto o a cercare alternative di parcheggio. Questo aumento segue il trend del mercato immobiliare, che già registra costi elevati per case e appartamenti. La richiesta di posti auto diminuisce, mentre i proprietari di garage approfittano dell’aumento dei prezzi. La situazione lascia molti utenti alla ricerca di soluzioni più economiche.

Secondo di Tecnocasa, nella prima parte del 2025 nelle grandi città i prezzi dei box sono in aumento del 2%, i posti auto dell’1,2% Salgono ancora i costi dei box e posti auto, nelle città, come Bologna, che “scoraggia” l'ingresso delle quattro ruote dentro porta, un mercato che segue quello immobiliare principale. Nel primo semestre 2025, il 77,1% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e il 22,9% la locazione e, solitamente, chi acquista lo fa per utilizzarlo per il 58,3%. La maggioranza di chi acquista un box ha un’età compresa tra 45 e 64 anni (73,0% è rappresentato da famiglie).🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Salgono le quotazioni internazionali e non si arresta la risalita dei prezzi di benzina e dieselLe quotazioni del petrolio continuano a salire e i prezzi alla pompa aumentano di conseguenza.

La mappa dei prezzi di garage e posti auto e come la conversione dei locali sfitti potrebbe cambiare il centro storicoLa mappa dei prezzi di garage e posti auto, unitamente alla possibilità di convertire locali sfitti, potrebbe influenzare significativamente il mercato immobiliare nel centro storico.

Trekka 01 The Ultimate Australian Travel Trailer With Garage Luxury and Off Grid Power

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.