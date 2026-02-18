I playoff di Champions League continuano stasera con
Stasera si giocano i quarti di finale di Champions League, dopo che il sorteggio ha assegnato le sfide tra le squadre più forti d’Europa. La partita più attesa vede il Real Madrid affrontare il Manchester City, con entrambe le squadre determinate a superare il turno e avanzare verso le semifinali. Il match si svolge allo stadio Santiago Bernabéu e promette tanta adrenalina ai tifosi di tutto il continente.
Il rammarico c'è ed è anche grande, perché l'Inter questa lunga e fredda trasferta in Norvegia - gioca stasera calle 21 contro il BodoGlimt - se la sarebbe evitata volentieri. Colpa di quel rigore assegnato al Liverpool a San Siro, ma anche delle altre due sconfitte nella prima fase contro Atletico Madrid e Arsenal che hanno vanificato i quattro successi nelle prime quattro gare che sembravano proiettare l'Inter direttamente agli ottavi di finale.
Stasera il Napoli si gioca tutto per puntare ai playoff di Champions LeagueStasera il Napoli si gioca una partita decisiva per la qualificazione ai playoff di Champions League, un appuntamento fondamentale per il club e i suoi tifosi.
Galatasaray-Juventus 5-2, andata dei playoff di Champions League: rosso a Cabal e i bianconeri crollano, gli ottavi sono un miraggioLa formazione di Spalletti chiude il primo tempo in vantaggio con doppietta di Koopmeiners, poi resta in 10 e subisce un pesante ko ... corriere.it
Galatasaray-Juve: formazioni ufficiali playoff Champions, orario e dove vedere la partita in tv e streamingIn casa Juve c'è voglia di riscatto dopo il derby d'Italia dell'Inter perso a causa di un grave errore arbitrale che ha condizionato il match. La simulazione di Bastoni ha fatto il giro del mondo, cos ... msn.com
#Champions League, Vinicius stende Mourinho: 1-0 del Real sul Benfica x.com
