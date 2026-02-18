I Paesi scandinavi e il Lussemburgo si oppongono al rinvio dell’ETS2

I Paesi scandinavi e il Lussemburgo hanno deciso di opporsi al rinvio dell’ETS2, in risposta alle pressioni di alcuni Stati membri. La loro opposizione nasce dalla preoccupazione di perdere opportunità di ridurre le emissioni e di sostenere il mercato europeo delle energie rinnovabili. In particolare, alcuni di questi paesi hanno già adottato misure concrete per abbassare le polveri sottili, temendo che il rinvio possa rallentare la lotta al cambiamento climatico. La decisione si inserisce in un acceso dibattito tra nazioni e istituzioni europee.

La Battaglia per il Clima in Europa: Paesi Scandinavi e Lussemburgo Frenano il Rinvio dell’ETS2. Bruxelles è teatro di uno scontro politico ed economico di rilievo. Svezia, Danimarca, Finlandia e Lussemburgo si oppongono fermamente a ulteriori rinvii dell’ETS2, il sistema di scambio delle quote di emissione dell’Unione Europea che mira a estendere la tassazione delle emissioni di CO2 ai settori del riscaldamento e dei trasporti a partire dal 2028. Questa posizione contrasta con le richieste di Polonia, Italia, Romania e altri paesi, preoccupati per l’impatto economico e sociale di queste misure.🔗 Leggi su Ameve.eu

Michele, expat in Lussemburgo: “Vi racconto perché è uno dei Paesi dove si vive meglio in Europa”Michele, originario del Piemonte e classe 1994, condivide la sua esperienza di vita in Lussemburgo, dove risiede da sei anni.

Trump su tutte le furie contro l’Europa, annuncia nuovi dazi: 10% a Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Paesi scandinaviDonald Trump ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi del 10% su Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Paesi scandinavi, in risposta alla disputa sulla Groenlandia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.