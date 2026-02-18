I giovani sciatori della provincia di Sondrio si sono messi in gioco a Madesimo, innescando una vera e propria gara tra

Quello appena trascorso è stato un fine settimana intenso per i piccoli sciatori tesserati per gli sci club della provincia di Sondrio che si sono sfidati a Madesimo nelle gare organizzate del club locale del CS Madesimo valide per una tappa del Circuito Schena Generali. Grande spettacolo sulle piste della kermesse che, storicamente, è stata sempre il trampolino di lancio per i campioni dello sci alpino valtellinesi, a cominciare da Deborah Compagnoni. Venerdì, i cuccioli si sono cimentati nel Flipper, una specialità di recente introduzione che mette alla prova agilità e reattività su tre diverse manche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I “nipoti“ della Compagnoni promossi nel Flipper sulla neve

