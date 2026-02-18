I negoziati sul nucleare iraniano sarebbero naufragati
I negoziati sul nucleare tra Stati Uniti e Iran sono falliti, secondo fonti ufficiali. La discussione a Ginevra si è conclusa senza accordi, lasciando incertezza sul futuro delle trattative. Donald Trump ha dato all’Iran tempo fino alla fine di febbraio per accettare nuove concessioni, ma si parla di una possibile decisione di attaccare se le richieste non saranno soddisfatte. La diplomazia appare in crisi, mentre le tensioni tra i due paesi aumentano. La situazione rimane molto delicata e senza una soluzione in vista.
Donald Trump avrebbe concesso alla diplomazia tempo fino a fine febbraio per trovare un accordo affinché il regime rinunci ai progetti nucleari Resta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre. La repressione avrebbe portato a decine di migliaia di vittime. Trump ha più volte minacciato di intervenire militarmente contro Teheran senza una rinuncia al programma nucleare da parte del regime. I diplomatici di Arabia Saudita, Turchia, Oman e Qatar al lavoro per evitare un'escalation mentre l'Ue ha inserito i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche.🔗 Leggi su Today.it
Come stanno andando i negoziati sul nucleare iranianoIl negoziato sul nucleare iraniano procede con difficoltà a causa delle recenti tensioni tra Teheran e le potenze mondiali.
I colloqui sul nucleare iraniano a GinevraIl ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Ginevra Steve Witkoff e Jared Kushner per discutere il futuro del nucleare iraniano, a causa delle tensioni crescenti tra Teheran e gli Stati Uniti.
Iran : des troupes américaines pour atteindre le nucléaire iranien LCI
Come stanno andando i negoziati sul nucleare iranianoNon è semplice capire come stanno andando davvero i negoziati a Ginevra tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran. Perché da un lato arrivano commenti di diplomatici che parlano di prog ... fanpage.it
Iran: ok ispezioni nucleare ma stop sanzioni USA/ Negoziati Ginevra: cosa succede, quali condizioni IsraeleNegoziati Iran-USA domani a Ginevra: le aperture (e le frenate) di Teheran sul nucleare, le istanze di Israele e gli scenari che si aprono in M.O. ilsussidiario.net
A Ginevra va in onda il secondo round di negoziati sul nucleare iraniano, ma un accordo è ancora lontano. Teheran e Washington dicono che sono stati fatti passi avanti, ma nel frattempo gli eserciti sono in allerta. Nello Stretto di Hormuz Iran e Russia fanno u facebook
Come stanno andando i negoziati sul nucleare iraniano Ne parliamo nel nuovo episodio del nostro daily podcast “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” x.com