Donald Trump ha deciso di affidare i negoziati più complessi a due suoi collaboratori, perché preferisce delegare le questioni delicate. In particolare, i loro incarichi riguardano i conflitti in Iran, Ucraina e nella Striscia di Gaza, portando avanti trattative che finora hanno incontrato molte difficoltà. Questa strategia sorprende, perché i due sono spesso coinvolti in discussioni informali più che in incontri ufficiali. Recentemente, le tensioni in queste zone sono aumentate, rendendo il loro ruolo ancora più cruciale e controverso.

In tutte le trattative diplomatiche più delicate, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump invia sempre le stesse due persone: Steven Witkoff e Jared Kushner. Entrambi hanno caratteristiche che li rendono scelte peculiari: sono molto vicini a Trump, sono uomini d’affari e non sono diplomatici di professione. Non solo: nessuno dei due ha una vera preparazione sulle questioni diplomatiche, e in più di un’occasione soprattutto Witkoff ha dimostrato di avere una padronanza limitata delle questioni su cui stava negoziando. Nonostante questo, negli ultimi mesi i due hanno condotto i negoziati degli Stati Uniti con l’Iran sul nucleare, e quelli sulla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilpost.it

I negoziati più difficili Trump li affida tutti a questi due

