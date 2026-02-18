I negoziati più difficili Trump li affida tutti a questi due
Donald Trump ha deciso di affidare i negoziati più complessi a due suoi collaboratori, perché preferisce delegare le questioni delicate. In particolare, i loro incarichi riguardano i conflitti in Iran, Ucraina e nella Striscia di Gaza, portando avanti trattative che finora hanno incontrato molte difficoltà. Questa strategia sorprende, perché i due sono spesso coinvolti in discussioni informali più che in incontri ufficiali. Recentemente, le tensioni in queste zone sono aumentate, rendendo il loro ruolo ancora più cruciale e controverso.
In tutte le trattative diplomatiche più delicate, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump invia sempre le stesse due persone: Steven Witkoff e Jared Kushner. Entrambi hanno caratteristiche che li rendono scelte peculiari: sono molto vicini a Trump, sono uomini d’affari e non sono diplomatici di professione. Non solo: nessuno dei due ha una vera preparazione sulle questioni diplomatiche, e in più di un’occasione soprattutto Witkoff ha dimostrato di avere una padronanza limitata delle questioni su cui stava negoziando. Nonostante questo, negli ultimi mesi i due hanno condotto i negoziati degli Stati Uniti con l’Iran sul nucleare, e quelli sulla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Zelensky, 'colloqui difficili, Mosca cerca di trascinare i negoziati'(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa la Russia di cercare di trascinare i negoziati. Ieri - ha scritto su Telegram - ci sono stati degli incontri davvero difficili ... altoadige.it
Russia-Ucraina-USA Russia, a Ginevra «negoziati conclusi, difficili ma professionali»I negoziati trilaterali a Ginevra tra Ucraina, Russia e USA si sono conclusi. Lo ha detto il capo delegazione russo Vladimir Medinsky, affermando che i colloqui sono stati «difficili, ma professionali ... bluewin.ch
Riprendono oggi a Ginevra i negoziati tra #Ucraina e #Russia, promossi da Washington. Per #Trump le priorità rimangono elezioni e referendum sulla pace, ma l’ipotesi di raggiungere accordi significativi sembra lontana: nella notte Mosca ha nuovamente att facebook
Khamenei incendia i negoziati. Messaggio a Trump: "Non ci distruggerai, la portaerei può affondare" x.com