Gabriella Podini, artista e madre, ha lasciato il segno attraverso la sua mostra a Lodi, in cui sono state esposte opere degli anni tra il 1969 e il 1985. La rassegna, intitolata “Enigmi. Oltre l’apparenza”, si è conclusa recentemente, chiudendo un capitolo importante della sua carriera. Ricordo i suoi abbracci calorosi, che per molti rappresentano ancora un ricordo vivo. La mostra ha raccolto oltre cinquanta pezzi, tra dipinti e sculture, molti dei quali sono stati realizzati proprio nella sua casa di campagna, tra i campi di grano.

È calato il sipario sulla mostra antologica “Enigmi. Oltre l’apparenza 1969-1985“ dedicata a Gabriella Podini, a Lodi negli spazi di Bipielle Arte. Ma non è diminuito l’interesse di saperne di più su questa artista a 40 anni dalla sua morte. "Sono rimasta sorpresa dalla grande affluenza – racconta Anna Garbelli, una della tre figlie dell’artista, responsabile dell’Archivio Podini –. E stata la prima mostra antologica che ripercorre le tappe della vicenda artistica di mia madre nella sua completezza. Partita da un’arte espressionista di origine nordica per poi passare alla metafisica e al surrealismo attraverso le tecniche del disegno, dipinto, incisione e scultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I mille mondi di Gabriella: "Madre e grande artista. Ricordo i suoi abbracci"

“Mia madre non è che credesse che fossi un grande artista, ma credeva che fossi una grande persona”: Bad Bunny all’Apple Music Super Bowl LX Halftime ShowQuesta sera il Levi’s Stadium di Santa Clara ospita il tanto atteso spettacolo di metà tempo del Super Bowl LX, organizzato da Apple Music.

Avances, abbracci e messaggi alla collega (fino a mille a notte): ingegnere licenziato per giusta causaUn ingegnere è stato licenziato per giusta causa a seguito di comportamenti inappropriati sul posto di lavoro, tra cui avances, abbracci non richiesti e messaggi numerosi alla collega.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.