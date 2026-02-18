L’Heart Team dell’ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di non approvare il nuovo trapianto di cuore per il bambino di due anni. La causa è il danno subito dal cuore ricevuto durante il primo intervento, avvenuto il 23 dicembre. I medici hanno valutato che le condizioni attuali del piccolo non garantiscono la sicurezza dell’operazione. Il team ha inoltre sottolineato che le complicazioni legate a un secondo trapianto sarebbero troppo rischiose. La famiglia aspetta ora nuove decisioni da parte degli specialisti.

AGI - L' Heart Team riunito all'ospedale Monaldi di Napoli ha espresso parere negativo sul nuovo trapianto da effettuare sul bimbo di due anni, al quale lo scorso 23 dicembre era stato trapiantato un cuore arrivato danneggiato. Lo comunica in una nota l'Azienda ospedaliera dei Colli. L'equipe di esperti arrivati a Napoli da Roma, Padova, Bergamo e Torino ha valutato le condizioni del piccolo paziente e la predisposizione a un nuovo trapianto, considerando che da oltre 50 giorni è collegato all'Ecmo per garantirgli il supporto extracorporeo alla funzione cardiaca. L'Azienda ospedaliera, alla quale fa riferimento l' ospedale Monaldi, spiega che il consulto tra gli esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico ha consentito un confronto collegiale e una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - I medici esprimono parere negativo al nuovo trapianto di cuore per il bimbo di Napoli

