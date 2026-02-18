I ladri pensano di aver rubato delle pepite d' oro ma erano calcoli renali
I ladri di Pordenone credono di aver trafugato pepite d’oro, ma si sono portati via calcoli renali. La scena si è svolta in via Istria, dove i malviventi avevano forzato un’abitazione convinti di trovare ricchezze preziose. In realtà, si sono trovati davanti a pezzi di calcolo renale, abbandonati dal proprietario in un bicchiere.
Sembra un buon soggetto per una barzelletta, se non fosse che è successo davvero. Il caso arriva dal vicino Veneto, più precisamente da un’abitazione di via Istria a Pordenone, dove dei ladri pensavano di aver fatto jackpot trovando delle pepite d’oro. Peccato che quelli che avevano in mano altro non erano se non calcoli renali. Il tutto è avvenuto lo scorso 16 febbraio, con i ladri che sono entrati in casa verso le sette di sera, quando nell’appartamento non c’era nessuno. Hanno forzato una finestra e una volta all’interno hanno messo l’abitazione a soqquadro per cercare denaro e monili d’oro.🔗 Leggi su Trentotoday.it
