I ladri pensano di aver rubato delle pepite d' oro ma erano calcoli renali

I ladri di Pordenone credono di aver trafugato pepite d’oro, ma si sono portati via calcoli renali. La scena si è svolta in via Istria, dove i malviventi avevano forzato un’abitazione convinti di trovare ricchezze preziose. In realtà, si sono trovati davanti a pezzi di calcolo renale, abbandonati dal proprietario in un bicchiere.

Sembra un buon soggetto per una barzelletta, se non fosse che è successo davvero. Il caso arriva dal vicino Veneto, più precisamente da un’abitazione di via Istria a Pordenone, dove dei ladri pensavano di aver fatto jackpot trovando delle pepite d’oro. Peccato che quelli che avevano in mano altro non erano se non calcoli renali. Il tutto è avvenuto lo scorso 16 febbraio, con i ladri che sono entrati in casa verso le sette di sera, quando nell’appartamento non c’era nessuno. Hanno forzato una finestra e una volta all’interno hanno messo l’abitazione a soqquadro per cercare denaro e monili d’oro.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Ladri entrano in casa e rubano una scatolina con dentro due pepite: “Pensavano fossero oro o pietre preziose, ma erano i miei calcoli renali”Due ladri sono entrati in una casa pensando di trovare oggetti di valore, ma hanno portato via una scatolina con due pepite.

Ladri rubano "pepite" in casa, ma erano calcoli renali appena analizzati: "derubato" l'ex vicedirettore del Messaggero Veneto, Giuseppe RagognaI ladri hanno svaligiato la casa di Giuseppe Ragogna a Pordenone pensando di rubare oggetti di valore, ma si sono trovati davanti a un colpo diverso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.