I ladri pensano di aver rubato delle pepite d' oro ma erano calcoli renali

I ladri di Pordenone hanno creduto di aver trovato pepite d’oro, ma si trattava in realtà di calcoli renali. La vicenda si è svolta in via Istria, quando i malviventi sono entrati in una casa e hanno preso alcuni oggetti, pensando di aver scoperto un tesoro nascosto. La scoperta sorprendente si è verificata quando il proprietario ha portato un campione di urine in ospedale e i medici hanno identificato i calcoli. I ladri sono stati lasciati senza bottino e senza sospetti.

Sembra un buon soggetto per una barzelletta, se non fosse che è successo davvero. Il caso arriva dal vicino Veneto, più precisamente da un’abitazione di via Istria a Pordenone, dove dei ladri pensavano di aver fatto jackpot trovando delle pepite d’oro. Peccato che quelli che avevano in mano altro non erano se non calcoli renali. Il tutto è avvenuto lo scorso 16 febbraio, con i ladri che sono entrati in casa verso le sette di sera, quando nell’appartamento non c’era nessuno. Hanno forzato una finestra e una volta all’interno hanno messo l’abitazione a soqquadro per cercare denaro e monili d’oro.🔗 Leggi su Trentotoday.it

