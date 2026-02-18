I giganti di cartapesta pronti a sfilare per il 48esimo Carnevale di Vitigliano

Ragazzi e adulti si preparano a vedere i giganteschi carri di cartapesta sfilare durante il 48esimo Carnevale di Vitigliano, che si terrà domenica prossima. La manifestazione, dedicata a “Raffaele Guida”, coinvolge da settimane le botteghe locali, dove artigiani e volontari lavorano intensamente alla creazione di figure colorate e dettagliate. Le strade di Santa Cesarea Terme si riempiranno di musica, allegria e satira, portando in scena un ricco spettacolo di artigianato e tradizione. La sfilata promette di entusiasmare i visitatori di tutta la regione.

Due giorni, sabato 21 e domenica 22 febbraio, con l’edizione che mette al centro arte, satira e artigianato. Nelle serate sfilate, gruppi mascherati e tanta musica Sabato 21 e domenica 22 febbraio, la frazione di Santa Cesarea Terme si trasformerà in un teatro a cielo aperto dove a dominare la scena saranno i maestosi carri allegorici. Cuore pulsante della manifestazione sono le imponenti opere in cartapesta, frutto di mesi di lavoro, passione e ingegno tecnico. Veri e propri monumenti viaggianti, i carri di Vitigliano sono rinomati per la cura dei dettagli, l'esplosione cromatica e i meccanismi scenografici che incantano grandi e piccini.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Carnevale, cena chianina con i giganti di cartapestaIl Carnevale di Foiano ha attirato molte persone ieri sera, quando una cena tradizionale con carne chianina e giganteschi carri di cartapesta ha animato il centro storico.

Carnevale di Viareggio: giganti di cartapesta contro guerra e crisi climaticaSul lungomare di Viareggio, con il mare che si fa ascoltare ancora all’alba, si sta preparando l’ennesima edizione del Carnevale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.