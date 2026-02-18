i disabili restano senza una sede

Il Comune si impegna per trovare una sede ai disabili del Centro ‘Un Mondo a Colori’, che rischiano di restare senza uno spazio adeguato. La mancanza di una struttura stabile mette a rischio le attività e il supporto per le persone più fragili. La priorità è trovare una soluzione prima che scadano i termini per garantire assistenza continua. La ricerca di un nuovo locale si accelera, ma il tempo stringe.

È una corsa contro il tempo quella ingaggiata dal Comune per mettere in sicurezza gli ospiti disabili (gravi e gravissimi) del Centro Socio Educativo Riabilitativo (Cser) ‘Un Mondo a Colori’. Con una delibera approvata d’urgenza dalla Giunta Ghergo giovedì scorso, l’amministrazione ha decretato l’abbandono immediato della sede di via Aldo Moro 154156. La data limite è fissata: entro il prossimo 15 marzo i locali dovranno essere vuoti. Alla base della decisione non c’è una scelta politica, ma una perentoria nota tecnica del Settore Governo del Territorio. Le indagini strutturali hanno emesso un verdetto senza appello: l’edificio attuale soffre del "mancato possesso dei requisiti minimi strutturali previsti e riguardanti la sicurezza sismica ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

