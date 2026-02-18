I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene | aspettative congedi permessi 104 ferie e malattie Il più venduto su AMAZON

Una guida dettagliata sui diritti di docenti e personale ATA, scritta per chiarire aspettative, congedi, permessi, legge 104, ferie e malattie, ha conquistato la vetta delle vendite su Amazon. La pubblicazione nasce dall’esigenza di offrire un aiuto concreto a chi lavora nelle scuole e spesso fatica a orientarsi tra norme e pratiche. Il volume spiega passo dopo passo cosa spetta a insegnanti di ruolo, precari e collaboratori scolastici, includendo esempi pratici e chiarimenti utili.

Finalmente una guida chiara e completa rivolta al personale della scuola per conoscere i propri diritti. Sei un docente o un membro del personale ATA e ti sei mai chiesto quali sono i tuoi diritti in caso di malattia prolungata? Come richiedere un'aspettativa per motivi familiari? Quanti giorni di permesso ti spettano per un lutto.