I danni in Viale Stazione? Per l' eccessivo traffico | dopo il ripristino nuove regole di circolazione

L'Amministrazione di Montegrotto ha elaborato un piano su due fronti. Da una parte il ripristino tecnico con il rifacimento del sottofondo con materiali più resistenti, dall'altra un nuovo regime di circolazione Dopo le due chiusure di emergenza delle scorse settimane di viale Stazione, nel centro di Montegrotto Terme, l'indagine tecnica ha accertato le cause del sollevamento delle betonelle in vari punti del nuovo viale: la compattazione della risetta, il sottofondo drenante su cui viene poggiata la pavimentazione, provocata da sollecitazioni incompatibili con la categoria di progetto: troppi veicoli, troppo pesanti, a velocità troppo elevata.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Intervento di manutenzione, chiude temporaneamente al traffico Viale StazioneQuesta mattina a Montegrotto Terme, Viale della Stazione è stato chiuso al traffico.

