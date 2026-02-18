I controlli non bastano a creare più sicurezza
La decisione di prorogare di due mesi la zona rossa intorno alla stazione ferroviaria ha suscitato proteste tra i residenti. Nonostante i controlli rafforzati, molti sottolineano che la presenza delle forze dell’ordine non ha migliorato la sicurezza nelle strade. Alcuni negozianti lamentano un calo delle vendite e l’isolamento del quartiere, che si traduce in un clima di insicurezza. La misura, adottata per contenere il fenomeno dello spaccio, continua a dividere opinioni tra cittadini e amministratori. La situazione rimane sotto stretta osservazione.
Lo ha dichiarato ieri 18 febbraio la consigliera regionale Elena Ostanel dopo la notizia che il prefetto Giuseppe Forlenza ha prorogato fino al 4 maggio la zona rossa nel quadrilatero dello scalo ferroviario di Padova La proroga di due mesi della "zona rossa" nel quadrilatero della stazione ferroviaria ha creato qualche malumore. E' il caso della consigliera regionale Elena Ostanel del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra - Reti Civiche. «È stata rinnovata la zona rossa in Stazione: una scelta che continuo a ritenere sbagliata, perché non è una misura né urgente né efficace. E sono gli stessi dati diffusi dalla Prefettura a chiarirlo: tra il 19 dicembre e il 17 febbraio sono state controllate 8.
