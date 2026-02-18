I Bluvertigo sono tornati | annunciato il tour estivo

I Bluvertigo tornano dopo un lungo silenzio, portando il loro nuovo tour estivo. La band ha annunciato più date in diverse città italiane, invitando i fan a vivere l’esperienza dal vivo. La loro musica si trasmette con energia e coinvolgimento, rendendo ogni concerto un momento speciale. La band promette di proporre anche brani inediti, oltre ai classici più amati. La prima data si terrà il prossimo mese, attirando già molta attenzione tra gli appassionati di musica. I biglietti sono già disponibili online.

«Non la chiudiamo in una sola notte. L’estate diventa movimento. Nuove date e nuove occasioni per Essere Umani. Non è intrattenimento. È presenza». Con questo breve messaggio, i Bluvertigo hanno annunciato il loro tour estivo, che sugella la reunion della band, anticipata dal concerto già in programma per il prossimo 14 aprile all’ Alcatraz di Milano, ormai sold out. Morgan (basso e voce), Andy (tastiere), Marco Pancaldi (chitarre) e Sergio Carnevale (batterie) sembrano aver dunque risolto i loro attriti. Nel comunicato che annunciava la data meneghina si leggeva: «Non è nostalgia. È il nucleo originario che torna a vibrare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

