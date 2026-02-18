Hotel Principessa cerca figure

L’Hotel Principessa di Forte dei Marmi ha avviato la ricerca di un Guest Experience Expert, dopo aver deciso di aprire una nuova struttura. La catena Marriott punta a offrire un servizio di alta qualità e vuole assumere un professionista che si occupi di accogliere e assistere gli ospiti fin dai primi momenti del soggiorno. L’obiettivo è creare un’esperienza indimenticabile, curando i dettagli e l’attenzione al cliente. La posizione è aperta a candidati con esperienza nel settore alberghiero e una buona predisposizione alla relazione con le persone.

GUEST EXPERIENCE EXPERT PER IL NUOVO HOTEL PRINCIPESSA A FORTE DEI MARMI Catena Marriott per apertura nuovo hotel Principessa cerca Guest Experience Expert. Si impegnano a offrire un’ampia gamma di servizi che accompagnino gli ospiti durante l’intero soggiorno. Che si tratti di gestire esigenze operative, soddisfare le richieste degli ospiti, compilare report o condividere i punti di forza della zona, il Guest Experience Expert fa sì che le transazioni siano percepite come parte integrante dell’esperienza. Requisiti: diploma di scuola superiore o equivalente; almeno 1 anno di esperienza lavorativa correlata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hotel Principessa cerca figure H&M cerca figure per i suoi negozi#H&M-Arezzo || H&M di Arezzo avvia le selezioni per nuovi sales advisor. Lario Reti Holding cerca due nuove figure: come candidarsiLario Reti Holding, gestore del servizio idrico nella provincia di Lecco, ha aperto due nuove posizioni di lavoro. Take THAT Depression! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. | #meeting Data: 05 Febbraio 2026 Località: Amantea - Cosenza Location: Hotel La Principessa | @hotel_laprincipessa Grazie a tutti per aver partecipato! #Univergomma #MeetingClienti #Calabria #Insie facebook