Hockey ghiaccio | la Svezia supera agevolmente la Lettonia Scandinavi ai quarti delle Olimpiadi

La Svezia ha battuto facilmente la Lettonia nel torneo di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie a una prestazione dominante. La vittoria consente alla squadra scandinava di qualificarsi direttamente ai quarti di finale, rafforzando così la propria posizione nel torneo. Un dettaglio importante è che i svedesi hanno segnato tre gol nel primo periodo, mettendo subito sotto pressione gli avversari.

Il quadro dei quarti di finale del torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è completo. L’ultima squadra qualificata fra le magnifiche 8 è la Svezia, che nell’incontro appena terminato all’Arena Santagiulia è la Svezia, che si è sbarazzata della Lettonia con il punteggio di 5-1, e ora affronterà gli USA, in uno scontro da brivido fra gli assi statunitensi e quelli scandinavi dell’NHL. LA CRONACA . La Nazionale delle Tre Corone dopo un’iniziale fase di studio accelera: fra l’11’ e il 12? arrivano le reti in sequenza di Kempe e Landeskog. Si va al primo riposo sul 2-0, con i baltici incapaci di reagire anche quando hanno la possibilità di sfruttare un powerplay. 🔗 Leggi su Oasport.it

