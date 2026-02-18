Hockey ghiaccio | Canada in semifinale alle Olimpiadi Cechia superata all’overtime

Il Canada ha conquistato la semifinale alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, battendo la Repubblica Ceca all’overtime. La partita si è giocata all’Arena Santagiulia e ha visto i canadesi lottare fino all’ultimo minuto per superare gli avversari. Dopo un pareggio in tempo regolamentare, il goal decisivo è arrivato durante i supplementari, sorprendendo i tifosi presenti. La sfida si è rivelata intensa e combattuta, con molti momenti di tensione tra le due squadre. La vittoria permette agli uomini del coach di avanzare nel torneo.

Il secondo quarto di finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio, fra Canada e Cechia, si è da poco concluso sulla pista dell'Arena Santagiulia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A imporsi, al termine di una partita tiratissima è stata finita ai supplementari, con lo score di 4-3, sono stati i canadesi che staccano così il pass per le semifinali a Cinque Cerchi. Ecco come sono andate le cose. LA CRONACA. La partita inizia in maniera molto ritmata. Il Canada passa dopo 03:05 con Celebrini, ma la Cechia pareggia i conti all'08:34 con Sedlak. Si va sull'1-1: piovono penalità. I cechi sfruttano quella inflitta a Celebrini per segnare al 14:49 in powerplay: Pastrnak si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per l'1-2.