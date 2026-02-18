Hockey ghiaccio | Asiago batte Vipiteno nel martedì di Alps League Bene Ritten e Gherdeina

L'Asiago ha vinto contro Vipiteno nel match di martedì, causato dall'interruzione delle partite a causa di un problema di ghiaccio sul campo. La partita si è giocata sotto una temperatura più alta del normale, che ha reso difficile mantenere il ghiaccio in buone condizioni. I giocatori di Asiago hanno approfittato di questa situazione per segnare più facilmente, conquistando una vittoria importante. Nel frattempo, anche Ritten e Gherdeina hanno ottenuto risultati positivi nelle loro partite.

Dopo una lunga pausa riprende il Campionato ALPS League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, Campionato arrivato alla seconda fase tra Master Round e dei cosiddetti gironi di qualificazione A e B. Diverse le squadre italiane impegnate nella serata di oggi, tra cui spicca Asiago che, nel derby, ha battuto Vipiteno per 1-2. Le due compagini a vevano chiuso il tempo regolamentare con il parziale di 1-1. Poi, nel tempo supplementare, a spuntarla sono stati i veneti, abili a mettere a referto il colpo del 2-1, siglato da Porco al 3:27. Sorridono nel giro di qualificazione B anche Ritten e Gherdeina.