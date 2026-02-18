Heinz reinterpreta il maritozzo romano | ketchup al posto dell’anello per San Valentino

Heinz ha scelto di sostituire l’anello tradizionale con il ketchup nel maritozzo romano per San Valentino, creando un dolce insolito che sorprende. La marca ha lanciato questa idea per celebrare l’amore in modo originale, nascondendo il condimento all’interno del dolce come un segno di affetto. In un quartiere di Roma, alcuni panifici hanno già iniziato a preparare questa versione speciale, attirando curiosi e appassionati di novità gastronomiche.

Quando l'amore passa attraverso il ketchup, nascosto dentro un maritozzo. È l'iniziativa che Heinz dedica a San Valentino, recuperando un rituale antico della tradizione romana: quello del dolce come pegno d'amore, un tempo custode di anelli preziosi, oggi reinterpretato con un ingrediente che sa conquistare i palati più esigenti. Il maritozzo torna protagonista non come semplice dolce da forno, ma come simbolo di una promessa. Una limited edition firmata dal pasticcere Damiano Carrara, disponibile solo a Lucca dal 14 al 27 febbraio, che sostituisce il gioiello tradizionale con il Heinz Tomato Ketchup. Per dare forma a questa storia con credibilità – e con tutta la cura che merita un simbolo italiano – Heinz sceglie Damiano Carrara, pasticcere e volto amatissimo dal grande pubblico.