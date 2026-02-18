Harmont & Blaine al via tavolo confronto per 32 posti a rischio | Durigon cerca soluzioni per Caivano

Il Ministero del Lavoro ha avviato un tavolo di confronto con Harmont & Blaine per affrontare la perdita di 32 posti di lavoro a Caivano. La società, colpita dalla crisi, cerca soluzioni per evitare licenziamenti e mantenere le attività nella zona. Durante l'incontro, sono state discusse le possibili strategie per rilanciare la produzione e tutelare i lavoratori coinvolti. Il tavolo proseguirà nelle prossime settimane, mentre i rappresentanti sindacali attendono risposte concrete. La discussione si svolge in un momento di grande preoccupazione tra i dipendenti.

Harmont & Blaine, la crisi occupazionale al vaglio del Ministero: un confronto serrato per salvare i posti di lavoro a Caivano. Roma, 18 febbraio 2026 – Una nuova riunione si è tenuta oggi al ministero del Lavoro per affrontare la crisi di Harmont & Blaine e la conseguente procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 32 dipendenti dello stabilimento di Caivano. L'obiettivo della mediazione, presieduta dal sottosegretario Claudio Durigon e dal prefetto Michele di Bari, è scongiurare la perdita dei posti di lavoro e trovare soluzioni sostenibili per l'azienda.