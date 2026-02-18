Gusto inclusione e comunità | ristorante accoglie i ragazzi dei centri Bosco Baronio e Zodiaco

Il ristorante Corte Cabiria di Ravenna ha ospitato un pranzo per i ragazzi dei centri Bosco Baronio e Zodiaco, per festeggiare la loro partecipazione e rafforzare il senso di comunità. La scelta di coinvolgere questi giovani nasce dall’intenzione di promuovere l’inclusione e valorizzare il loro percorso quotidiano, offrendo loro un momento di convivialità nel cuore della città. Durante il pranzo, le persone presenti hanno condiviso piatti semplici e gustosi, creando un’atmosfera di calore e collaborazione tra tutti.

Un momento autentico di allegria e condivisione che ha saputo unire qualità, solidarietà e attenzione alle persone, lasciando nei partecipanti il ricordo di un’esperienza significativa e dal forte valore sociale Una giornata speciale all’insegna del gusto, della condivisione e dell’inclusione. Il ristorante Corte Cabiria, nel cuore del centro storico di Ravenna, ha organizzato e offerto un pranzo agli ospiti dei centri socio-riabilitativi residenziali e diurni Bosco Baronio e Zodiaco, servizi del Consorzio Selenia gestiti dalla cooperativa sociale Zerocerchio. L’iniziativa, che si ripete da un paio d’anni, nasce come gesto di ringraziamento e restituzione per il percorso condiviso durante il periodo natalizio e rappresenta un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra realtà del Terzo settore, istituzioni e imprese del territorio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Imola accoglie 350 nuovi cittadini: una comunità in crescita tra diritti, doveri e inclusione.Questa mattina Imola ha ufficialmente accolto 350 nuovi cittadini italiani.

Crans-Montana, Bertolaso accoglie Mattarella al Niguarda: "Si è rivolto ai genitori dei ragazzi come fosse un padre"Il presidente Sergio Mattarella è arrivato questa mattina al Niguarda di Milano, dove ha incontrato i genitori dei ragazzi feriti nell’incidente di Crans-Montana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.