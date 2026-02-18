Umerov ha annunciato che i colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, tenuti a Ginevra, sono stati “intensi e sostanziali”. La riunione ha visto confronti diretti e discussioni approfondite su questioni chiave. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno scambiato proposte concrete e si sono impegnati a mantenere il dialogo aperto. Le parti hanno anche concordato di continuare le trattative nei prossimi giorni. La diplomazia tra i paesi coinvolti sembra aver fatto alcuni passi avanti, ma restano ancora molte sfide da affrontare.

I colloqui a Ginevra, in Svizzera, tra Ucraina, Russia e Stati Uniti sono stati “intensi e sostanziali”. Lo ha detto il capo della delegazione ucraina, Rustem Umerov, durante un punto stampa. “ Ci sono stati progressi, ma in questa fase non è possibile rivelare alcun dettaglio ”, ha aggiunto. “Il prossimo passo è raggiungere il livello di consenso necessario per sottoporre le decisioni elaborate all’esame dei presidenti”, ha affermato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Guerra in Ucraina, Umerov: "Colloqui intensi, ci sono progressi"

Guerra Ucraina-Russia, conclusi a Berlino colloqui tra Zelensky e delegazione Usa, Umerov: “Possibili passi avanti verso la pace già oggi”: news in direttaOggi si svolge a Berlino un nuovo vertice tra Zelensky e leader europei, tra cui Meloni, dopo gli incontri con la delegazione americana.

**Ucraina: Umerov, 'colloqui sostanziali con inviati Usa'**I rappresentanti dell’Ucraina hanno avuto incontri con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, considerati colloqui sostanziali.

