Guerra in Ucraina Umerov | Colloqui intensi ci sono progressi

Umerov ha annunciato che i colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, tenuti a Ginevra, sono stati “intensi e sostanziali”. La riunione ha visto confronti diretti e discussioni approfondite su questioni chiave. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno scambiato proposte concrete e si sono impegnati a mantenere il dialogo aperto. Le parti hanno anche concordato di continuare le trattative nei prossimi giorni. La diplomazia tra i paesi coinvolti sembra aver fatto alcuni passi avanti, ma restano ancora molte sfide da affrontare.
I colloqui a Ginevra, in Svizzera, tra Ucraina, Russia e Stati Uniti sono stati "intensi e sostanziali". Lo ha detto il capo della delegazione ucraina, Rustem Umerov, durante un punto stampa. " Ci sono stati progressi, ma in questa fase non è possibile rivelare alcun dettaglio ", ha aggiunto. "Il prossimo passo è raggiungere il livello di consenso necessario per sottoporre le decisioni elaborate all'esame dei presidenti", ha affermato.
