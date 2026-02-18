Gli scienziati hanno scoperto che gli squali e le libellule possono aiutare a combattere le infezioni negli ospedali. Questi animali, grazie alle loro proprietà naturali, potrebbero ridurre la presenza di batteri pericolosi sui dispositivi medici. In particolare, le libellule producono sostanze che eliminano i batteri, mentre gli squali hanno una pelle che respinge i microbi. Questa scoperta apre nuove strade per migliorare la sicurezza nei reparti di cura.

Le infezioni correlate ai dispositivi medici rappresentano una delle sfide più critiche per la sanità moderna. Ogni anno si stimano oltre 50 milioni di infezioni legate all’assistenza sanitaria nel mondo, e più del 60% è associato alla formazione di biofilm batterici, strutture che rendono i microrganismi più resistenti agli antibiotici. Cateteri, stent e impianti, a contatto continuo con sangue, urina e altri fluidi corporei, diventano superfici ideali per l’attecchimento dei patogeni. Oggi però una ricerca italiana propone un cambio di paradigma: non intervenire sulla chimica dei materiali, ma sulla loro forma microscopica. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Guerra ai batteri in ospedale: grazie a squali e libellule

Leggi anche: Conte: «Complimenti ai calciatori, c’è solo da continuare a dire grazie grazie grazie, sono cresciuti tanto»

Guerra Ucraina-Russia, oggi Zelensky presenta piano di pace agli USA. Cremlino: “Terza guerra mondiale evitata grazie a Trump”, news in direttaOggi, Zelensky presenta agli Stati Uniti un piano di pace per la crisi in Ucraina, mentre il Cremlino afferma che la terza guerra mondiale è stata evitata grazie a Trump.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.