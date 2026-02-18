Guardia di Finanza operazione congiunta JCO DEMETER XI | bloccati 1.037137 kg di rifiuti

La Guardia di Finanza ha scoperto un traffico illecito di rifiuti, causando il blocco di oltre un milione di chili di materiali pericolosi. L’indagine si è svolta tra ottobre e novembre 2025, coinvolgendo diverse operazioni doganali in Italia e all’estero. Durante le attività sono stati sequestrati rifiuti destinati a discariche clandestine, evidenziando come le reti criminali aggirassero le normative europee. La lotta contro il traffico internazionale di rifiuti continua, con controlli più stringenti nelle zone di confine.

Si sono svolte, rispettivamente, dal 6 al 26 ottobre 2025 e dal 17 al 30 novembre 2025 le due fasi operative della JCO DEMETER, Operazione doganale congiunta finalizzata alla repressione dei traffici transfrontalieri illegali di rifiuti ai sensi della Convenzione di Basilea e del commercio illegale di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) e F-GAS controllate nell’ambito del Protocollo di Montreal. L’Operazione, coordinata dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD), in collaborazione con l’Amministrazione doganale cinese e con l’Ufficio di collegamento di intelligence regionale dell’OMD per l'AsiaPacifico (RILO AP), giunta alla sua undicesima edizione, ha visto la partecipazione di un numero record di 120 Paesi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

