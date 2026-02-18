Guardia di Finanza Carnevale sicuro | sequestrati 100mila prodotti non conformi

La Guardia di Finanza di Benevento ha sequestrato 100.000 prodotti non conformi, tra costumi e accessori, venduti durante il Carnevale e la Festa di San Valentino. Le forze dell’ordine hanno scoperto merce irregolare nei negozi e nelle bancarelle lungo le strade della città, per proteggere i consumatori da prodotti potenzialmente dannosi. Questa operazione fa parte di un’azione più ampia per combattere l’illegalità legata alle vendite stagionali.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria posto in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, sono stati effettuati sequestri di costumi e accessori posti in vendita in occasione del Carnevale e della Festa di San Valentino e contestate violazioni amministrative. In particolare, i militari del Gruppo di Benevento, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, hanno effettuato l’accesso presso un locale commerciale di Torrecuso ove hanno rinvenuto circa 9.300 articoli, tra i quali adesivi, braccialetti e portachiavi privi delle indicazioni in lingua italiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

