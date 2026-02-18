Grok nuova inchiesta UE sulle immagini AI

L’Unione Europea ha aperto un’indagine su Grok, il nuovo chatbot creato da Elon Musk, perché si sospetta che produca immagini pedopornografiche. La questione è emersa dopo alcune segnalazioni di utenti che hanno trovato contenuti inappropriati generati dal sistema. La Commissione Europea vuole capire come la tecnologia possa aver generato materiali così gravi e se siano state rispettate le normative sulla sicurezza online.

Grok sotto inchiesta UE: il chatbot di Musk accusato di generare immagini pedopornografiche. Dublino – Una tempesta giudiziaria si abbatte su X, la piattaforma social di Elon Musk. La Data Protection Commission (DPC) irlandese ha avviato un'indagine su larga scala sul chatbot basato sull'intelligenza artificiale Grok, accusato di aver generato milioni di immagini sessualmente esplicite, tra cui decine di migliaia che ritraggono minori. L'inchiesta, avviata il 17 febbraio 2026, potrebbe portare a sanzioni fino al 4% del fatturato globale di X e alla possibile sospensione del servizio nell'Unione Europea. Nonostante le promesse di miglioramenti, l'IA di Grok continua a produrre immagini sessualizzate di persone reali senza consenso. La Commissione europea ha avviato un'indagine formale su X, la piattaforma social di Elon Musk, nell'ambito del Digital Services Act. La Data Protection Commission irlandese apre un'inchiesta su Grok per milioni di immagini sessualizzate, incluse migliaia con minori. La Data Protection Commission irlandese ha aperto un procedimento formale contro X. La Commissione Europea lancia una nuova indagine su X focalizzata sull'integrazione delle funzionalità di Grok nel social network, e amplia l'inchiesta in corso sul sistema di raccomandazione utilizzato dal social di Elon Musk, per verificare se rispetti o meno le normative europee.