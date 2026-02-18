Grissin Bon sempre più vicino alla Serie A1 | vittoria netta a Vicenza e +3 in classifica Tennis tavolo inarrestabile

La squadra di tennis tavolo Reggio Grissin Bon ha battuto il Vicenza con un punteggio di 4-1, portandosi a +3 punti in classifica e avvicinandosi alla promozione in Serie A1. La vittoria fuori casa ha dimostrato la forza e la determinazione del team, che ora guarda con fiducia ai prossimi incontri.

Grissin Bon sempre più capolista: vittoria netta e fuga in Serie A2. Il Tennis Tavolo Reggio Grissin Bon consolida il primato nel campionato di Serie A2 maschile grazie a una convincente vittoria esterna per 4-1 contro il Vicenza. Questo successo, arrivato nella terza giornata di ritorno, porta la squadra reggiana a +3 sul Tennis Tavolo Silver Lining, rallentato dal pareggio nel derby con l'Aon Milano, proiettando il Grissin Bon verso una possibile promozione in Serie A1. La partita a Vicenza: un dominio tattico e tecnico. La trasferta a Vicenza si è rivelata un'occasione per il Grissin Bon di dimostrare la propria superiorità.