Graziadio | Ben 87 cavalli Grande lavoro

Graziadio ha commentato con entusiasmo, “Ben 87 cavalli. Grande lavoro”, dopo aver assistito alle prime gare di corse a pelo al Galoppatoio di Pian delle Fornaci. La manifestazione, organizzata dall’ente Sigerico, tornerà il 21 febbraio e il 21 marzo, attirando appassionati e concorrenti da tutta la regione. Nell’impianto, recentemente rinnovato, si svolgono competizioni che richiedono grande precisione e velocità.

Tornano il 21 febbraio e il 21 marzo le corse a pelo al Galoppatoio di Pian delle Fornaci, impianto gestito da Sigerico che ne cura l'organizzazione e il coordinamento operativo. La prima giornata vedrà la partecipazione di 87 cavalli, un dato che conferma la centralità dell'impianto nel percorso di preparazione verso la Tratta. "Un numero così significativo di cavalli iscritti rappresenta una conferma importante del lavoro svolto", sottolinea la presidente di Sigerico, Concettina Graziadio. "Significa che il sistema riconosce l'efficienza organizzativa e la qualità della gestione del Galoppatoio".