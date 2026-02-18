Le carte rivelano che il grattacielo vicino alla stazione è stato teatro di attività illecite, tra cui affitti in nero, traffico di droga e incontri di prostituzione. La scoperta arriva dopo un’indagine che ha portato alla luce situazioni critiche all’interno delle tre torri, che si affacciano sulla piazza principale. La struttura, ormai tristemente nota, si trova sotto stretta osservazione da parte delle forze dell’ordine. Gli abitanti del quartiere parlano di episodi che si sono verificati negli ultimi mesi, alimentando preoccupazioni tra i residenti.

Le tre torri del grattacielo restano in silenzio, ai piedi della stazione. Il suo vociare sembra lontano anni luce nonostante non sia passata manco una settimana dal suo giorno più buio. Poco lontano, ci pensa il dibattito politico a gridare, sproloquiare, tra accuse e strumentalizzazioni. Qui solo luci spente e vuoto. Ma chi continua a parlare sono le carte, la storia di tutte le cose fatte e non, degli insoluti, dei blitz, delle ordinanze, delle assemblee, dei ricorsi. E degli "appartamenti critici". Già, perché nei vari faldoni passati tra le varie amministrazioni – da Soffritti a Sateriale, da Tagliani a Fabbri – c’è un documento – forse unico? – datato 5 novembre 2018 con una mappatura delle situazioni più difficili e borderline. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grattacielo, la storia nelle carte. Ecco gli "appartamenti critici": "Affitti in nero, droga e 'squillo'"

