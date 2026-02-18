Grandi PLE WWE annunciati per il 2026 | Italia e non solo

La WWE ha annunciato che nel 2026 si terrà il primo evento premium in Italia, chiamato Clash in Italy. La decisione nasce dall’interesse crescente del pubblico italiano e dalla richiesta di un evento di alto livello nel nostro paese. La scelta di organizzare questa manifestazione a Milano, in uno stadio capace di accogliere migliaia di spettatori, dimostra l’impegno della federazione nel portare il wrestling di livello mondiale in Italia. La data e i dettagli sul programma saranno comunicati a breve.

Una svolta decisiva segna l'orizzonte del wrestling in italia: la WWE ufficializza Clash in Italy, il primo premium live event ospitato nel nostro paese. L'appuntamento si terrà all'internazionale Inalpi Arena di Torino, domenica 31 maggio 2026, inaugurando una presenza diretta del pubblico italiano nel palcoscenico globale della compagnia. l'annuncio conferma l'impegno della federazione nel valorizzare il pubblico italiano offrendo una data speciale che eleva il livello della programmazione internazionale. la scelta di collocare una data internazionale tra la fase di avvicinamento a summerSlam e l'episodio clou di backlash mette torino al centro dell'attenzione globale.