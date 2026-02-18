Grande Fratello VIP 2026 | Guendalina Tavassi ritorna Adriana Volpe in pole tra nomi bomba e smentite

Guendalina Tavassi torna al Grande Fratello VIP 2026 dopo aver partecipato alla precedente edizione, spinta dalla voglia di rivincita e di rivivere l’esperienza. La sua presenza ha già scatenato discussioni tra i fan, che la vedono come una delle possibili protagoniste del reality. Nel frattempo, Adriana Volpe resta in pole position tra i nomi più papabili, anche se alcune voci smentiscono il suo coinvolgimento. Manca meno di un mese all’inizio del programma, che promette di essere ricco di sorprese.

Manca meno di un mese al debutto del Grande Fratello VIP 2026 e la macchina del gossip è già a pieno regime. Dopo il passo indietro di Alfonso Signorini, travolto dalle polemiche seguite alle accuse di Fabrizio Corona e alla denuncia di Antonio Medugno, Mediaset ha affidato la conduzione a Ilary Blasi. Il reality tornerà in prima serata su Canale 5 martedì 10 marzo, con dieci puntate previste e possibili raddoppi fin dall’inizio. E mentre i vertici lavorano agli ultimi dettagli, il pubblico si concentra su una sola domanda: chi saranno i concorrenti del Grande Fratello VIP 2026? Chi sono i concorrenti del Grande Fratello VIP 2026? I ritorni più caldi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

