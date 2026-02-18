Grande Fratello VIP 2026 | Guendalina Tavassi ritorna Adriana Volpe in pole tra nomi bomba e smentite
Guendalina Tavassi torna al Grande Fratello VIP 2026 dopo aver partecipato alla precedente edizione, spinta dalla voglia di rivincita e di rivivere l’esperienza. La sua presenza ha già scatenato discussioni tra i fan, che la vedono come una delle possibili protagoniste del reality. Nel frattempo, Adriana Volpe resta in pole position tra i nomi più papabili, anche se alcune voci smentiscono il suo coinvolgimento. Manca meno di un mese all’inizio del programma, che promette di essere ricco di sorprese.
Manca meno di un mese al debutto del Grande Fratello VIP 2026 e la macchina del gossip è già a pieno regime. Dopo il passo indietro di Alfonso Signorini, travolto dalle polemiche seguite alle accuse di Fabrizio Corona e alla denuncia di Antonio Medugno, Mediaset ha affidato la conduzione a Ilary Blasi. Il reality tornerà in prima serata su Canale 5 martedì 10 marzo, con dieci puntate previste e possibili raddoppi fin dall’inizio. E mentre i vertici lavorano agli ultimi dettagli, il pubblico si concentra su una sola domanda: chi saranno i concorrenti del Grande Fratello VIP 2026? Chi sono i concorrenti del Grande Fratello VIP 2026? I ritorni più caldi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Grande Fratello Vip: torna Guendalina Tavassi nel reality di Ilary Blasi?Guendalina Tavassi ritorna nel Grande Fratello Vip 2026 dopo aver partecipato già in passato.
Grande Fratello Vip, il ritorno (desiderato) di Adriana VolpeAdriana Volpe si prepara a tornare nel reality Grande Fratello Vip, un desiderio che ha sempre manifestato, dopo aver ricevuto una proposta concreta dai produttori.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Grande Fratello Vip 2026: svelato il cast. Subentri e forfait dell’ultima ora; Grande Fratello Vip 2026: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici verso il ruolo di opinioniste, l'ipotetica data di partenza; Grande Fratello 2026, Ilary Blasi perde un concorrente Vip; Il conto alla rovescia del Grande Fratello 2026 comincia così: i primi nomi tra VIP, semi VIP e un NO.
Grande Fratello Vip 2026, smentite sui concorrenti e data ufficiale: quello che sappiamo, le ultime newsNuove indiscrezioni sul Grande Fratello Vip 2026: Parpiglia smentisce la presenza di Costacurta e Ventola, conferma per Guendalina Tavassi e data di partenza fissata al 10 marzo su Canale 5. gay.it
Concorrenti Grande Fratello Vip 2026, svelata la lista completa/ Da Oppini a Costacurta: tutti i nomiChi sono i concorrenti Grande Fratello Vip 2026? Spunta la lista completa con quindici nomi tra i quali spiccano nomi nuovi e vecchie conoscenze ... ilsussidiario.net
A un anno dalla fine del Grande Fratello 2024/2025, alcuni amori nati nella Casa non solo resistono… ma sembrano più forti che mai. Quello che poteva sembrare un sentimento acceso dai riflettori, per diverse coppie si è trasformato in una storia vera, fatt facebook
La mostra sugli schiavi si fa, 'Trump non cambia la storia'. Un giudice dà ragione a Filadelfia e cita il Grande Fratello di Orwell #ANSA x.com