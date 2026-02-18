Google risolverà presto il problema di disordine di notebooklm

Google interviene per sistemare il disordine nei notebook di NotebookLM, problema che ha causato confusione tra gli utenti. La società ha annunciato un aggiornamento che semplifica l’organizzazione dei contenuti e rende più facile trovare le informazioni. Tra le novità, ci saranno funzioni che permettono di raggruppare appunti e di cercare rapidamente tra i vari appunti salvati. Un esempio pratico: gli utenti potranno ora usare etichette per distinguere facilmente i vari argomenti all’interno dei loro notebook.

NotebookLM di Google continua a evolversi offrendo strumenti mirati per gestire grandi volumi di contenuti, facilitare la creazione di presentazioni e affinare l’apprendimento contestuale. le novità principali riguardano l’organizzazione dei quaderni in cartelle dedicate, le nuove opzioni di esportazione delle presentazioni generate dall’IA e l’esplorazione di funzionalità di intelligenza personalizzata. l’aggiornamento ufficiale è stato comunicato su x, confermando l’impegno di rendere l’esperienza più fluida e strutturata, pur non indicando una data di rilascio. organizzazione delle notebooklm in cartelle. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Google risolverà presto il problema di disordine di notebooklm Notebooklm presentazioni con slide: google risolve finalmente il problema più fastidiosoGoogle ha risolto finalmente il problema più fastidioso di NotebookLM, il suo strumento di presentazioni con slide. Notebooklm di google impara come pensi e lavoriGoogle presenta Notebooklm, il nuovo strumento che impara come lavori e pensa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Google Home, il riepilogo delle attività diventa più ricco con immagini e clip AI; Google photos potrebbe risolvere uno dei suoi ostacoli di condivisione più frustranti; Google messages risolve finalmente il problema di copia del testo più frustrante. Google presto permetterà ai suoi utenti di cambiare il proprio indirizzo mail senza perdere i dati, ecco come fareGoogle permetterà ai suoi utenti di modificare il proprio indirizzo di posta elettronica, quello che viene usato per molte funzioni fornite da Google stessa e che termina con @gmail.com. Sarà ... blitzquotidiano.it Il tuo cellulare è lento e non sai perché Probabilmente il problema è Google Chrome! Ogni volta che navighi, si accumulano dati e cache nascosti che rallentano tutto. Per fortuna, puoi risolvere in 30 secondi! L’hai mai fatto prima Scrivilo nei commenti! S facebook Google Home risolve un fastidioso bug delle Nest Cam con l'ultimo update x.com