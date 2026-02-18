Google pixel 10a colori tutte le opzioni disponibili

Il Google Pixel 10a si presenta con una vasta gamma di colori, attirando gli utenti che cercano personalizzazione. La causa di questa scelta è la volontà di offrire uno smartphone più accessibile e attraente, mantenendo un prezzo stabile rispetto al modello precedente. Il telefono si distingue anche per una scheda tecnica aggiornata, che garantisce prestazioni migliorate senza aumentare i costi. Le opzioni di colore variano dal classico bianco al nero, passando per tonalità vivaci come il verde e il rosso. La disponibilità di tutte le varianti è imminente nei negozi.

il google pixel 10a si presenta con una scelta cromatica ampia, una scheda tecnica aggiornata e un prezzo stabile rispetto al modello precedente. l'analisi seguente sintetizza colori disponibili, costo al pubblico e specifiche principali, offrendo una visione completa per valutare l'offerta nel segmento di fascia mediobassa. caratteristiche principali del google pixel 10a. colori disponibili. fog: una tonalità verde tenue, versatile e discreta.. obsidian: versione nerissima destinata a chi preferisce una finitura sobria; ideale da abbinare a una cover.. berry: rosso vibrante per chi cerca un tocco di colore audace.