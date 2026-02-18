goldman rottama il capitalismo woke

Dopo anni di prediche su inclusione, identità e responsabilità sociale, uno dei templi della finanza globale sta facendo marcia indietro. Goldman Sachs ha deciso di archiviare uno dei pilastri simbolici dell'era woke: i criteri di diversità identitaria per la selezione dei membri del proprio consiglio di amministrazione. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la banca guidata da David Solomon si prepara a eliminare razza, identità di genere, etnia e orientamento sessuale dai parametri ufficiali di scelta dei candidati al board. Non è un dettaglio tecnico. È un segnale politico che l'epoca del capitalismo woke sta arrivando al capolinea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

