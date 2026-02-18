Gol di Šeško al 90’ contro il West Ham decisivo per una Multipla da 13 gare | 4mila clienti vincono 100 volte la giocata

Il gol di Šeško al 90’ contro il West Ham ha cambiato le sorti di una multipla composta da 13 partite, portando alla vittoria 4mila clienti che hanno puntato su questa scommessa. La rete dell’attaccante dello RB Leipzig, segnato nel recupero, ha permesso a molte persone di raddoppiare le proprie vincite. La giocata coinvolgeva le principali competizioni europee: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga. La partita del Manchester United si è conclusa con un pareggio, grazie proprio alla rete arrivata negli ultimi minuti.

Everton e Newcastle vincono mentre il West Ham può solo pareggiareNel match di Premier League del 30 dicembre 2025, Everton e Newcastle hanno ottenuto vittorie importanti, mentre il West Ham ha pareggiato 2-2 in casa contro il Brighton.

Decollo al London Stadium mentre Summerville dà vita al tentativo di sopravvivenza del West Ham con un brillante colpo di testa contro il SunderlandIl West Ham affronta il Sunderland al London Stadium in una partita decisiva per la loro permanenza in Premier League.

