God of War Sons of Sparta fa peggio di Ascension | è il capitolo della serie con la media voto più bassa

Il recente capitolo di God of War, Sons of Sparta, ha ottenuto la valutazione più bassa di sempre nella serie, a causa di una scarsa ricezione tra i fan. Le recensioni negative puntano principalmente sulla poca innovazione e su una trama che non conquista come i precedenti. Molti giocatori si sono lamentati di un gameplay ripetitivo e di un ritmo lento. La critica specializzata ha evidenziato come il titolo non riesca a mantenere gli standard elevati a cui la serie ci aveva abituati. Sono in arrivo aggiornamenti per migliorare l’esperienza di gioco.

God of War Sons of Sparta si è imposto immediatamente come il capitolo meno apprezzato della serie dedicata a Kratos. Le prime valutazioni della stampa specializzata parlano chiaro: pur non trattandosi di un disastro, il gioco è distante dagli standard qualitativi che hanno reso celebre il franchise nel corso di oltre vent'anni. Il dato più significativo riguarda proprio la media voti aggregata, che lo colloca in fondo alla classifica della saga. Un risultato che sorprende, considerando il peso del nome che porta. Al momento della rilevazione, Sons of Sparta registra 68 su Metacritic e 71 su OpenCritic. Sony ha sorpreso i fan durante lo State of Play annunciando e rilasciando subito "God of War: Sons of Sparta", il nuovo capitolo della serie, questa volta in versione 2D e disponibile da subito. David Jaffe, il padre della serie God of War, ha definito Sons of Sparta "spazzatura completa" a causa delle sue critiche rivolte al gioco.