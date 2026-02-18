Gli Speciali di OrizzonteScuola | guide normative e approfondimenti operativi per il mondo della scuola Dal precariato al mondo ATA dalla Carta docente alla mobilità E molto altro

OrizzonteScuola ha lanciato una nuova serie di “Speciali” per aiutare insegnanti e personale scolastico a capire le norme e le procedure. La decisione arriva dopo che molti si sono trovati confusi tra decreti e circolari ministeriali. La piattaforma ora offre guide chiare e approfondimenti pratici su temi come il precariato, il personale ATA e la mobilità. Un esempio concreto è una guida aggiornata sulla Carta del docente, pensata per semplificare l’accesso alle risorse disponibili.

Orientarsi tra decreti, circolari ministeriali e contratti non è semplice. Per rispondere a questa esigenza, OrizzonteScuola consolida la propria offerta informativa rafforzando la storica sezione dedicata agli " Speciali ", uno spazio dedicato ad approfondimenti strutturati, guide operative e analisi normative sui principali temi che riguardano docenti, dirigenti scolastici, personale ATA, aspiranti insegnanti e famiglie.