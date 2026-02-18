Gli scatti dal passato… di Serena Celeste Leone in un incontro a San Cesario di Lecce
Serena Celeste Leone presenta le sue fotografie nel progetto “Scatti dal passato…” a San Cesario di Lecce. L’evento si svolgerà venerdì 20 febbraio alle 18 nella Ex Sala Consiliare del Palazzo Ducale, attirando appassionati di fotografia e curiosi del passato locale. Leone esporrà scatti che ritraggono momenti storici del territorio, con immagini che catturano dettagli inediti e atmosfere d’altri tempi. L’incontro offre l’opportunità di scoprire come le fotografie conservino memorie di una comunità. L’esposizione resterà aperta fino a fine mese.
Un nuovo appuntamento con la fotografia è in programma venerdì 20 febbraio, alle ore 18, nella Ex Sala Consiliare, sita nel Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce, dove saranno illustrate le opere fotografiche di Serena Celeste Leone raccolte nella mostra "Scatti dal passato.".
