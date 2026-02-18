Gli scatti dal passato… di Serena Celeste Leone in un incontro a San Cesario di Lecce

Serena Celeste Leone presenta le sue fotografie nel progetto “Scatti dal passato…” a San Cesario di Lecce. L’evento si svolgerà venerdì 20 febbraio alle 18 nella Ex Sala Consiliare del Palazzo Ducale, attirando appassionati di fotografia e curiosi del passato locale. Leone esporrà scatti che ritraggono momenti storici del territorio, con immagini che catturano dettagli inediti e atmosfere d’altri tempi. L’incontro offre l’opportunità di scoprire come le fotografie conservino memorie di una comunità. L’esposizione resterà aperta fino a fine mese.

