Domani alle 20,30, gli Oblivion si esibiranno a Vigevano, portando sul palco il loro concerto, dopo aver conquistato migliaia di follower su TikTok. La band, famosa per le sue canzoni coinvolgenti, si prepara a regalare un momento di musica dal vivo, attirando un pubblico giovane e appassionato. Accanto a loro, anche Galileo, star emergente della piattaforma, parteciperà alla serata, promettendo un'esibizione energica. La serata inaugura una stagione di eventi che anima il centro storico della città.

VIGEVANO (Pavia) Toccherà agli Oblivion alle 20,30 di domani aprire una stagione di spettacoli e musica. Il gruppo comico-musicale italiano, noto per lo stile satirico, teatrale e polifonico porterà al teatro Cagnoni "Tuttorial" una realtà alternativa dove Galileo Galilei è una star di TikTok, Leonardo da Vinci non riesce a produrre contenuti virali e Marco Mengoni canta all’Ikea. Senza senso e senza tempo, personaggi di varie epoche allietano le giornate dei loro follower in cambio dell’agognato successo. Complessivamente saranno 21 i grandi eventi vigevanesi che riempiranno le serate fino a settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli Oblivion e Galileo star di TikTok

Leggi anche: Gli Oblivion al Teatro Salieri di Legnago: “Tuttorial. Guida contromano alla contemporaneità”

In Un posto al sole chef Nunzio è la star di TikTokIeri sera su TikTok, il nome di Nunzio, il celebre chef di Un posto al sole, ha fatto il giro del web.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.