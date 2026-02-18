Gli Arteteka di Made in Sud in scena da Je’ So’ Pazzo

Il 18 febbraio, gli Arteteka terranno una serata speciale al ristorante Je’ So’ Pazzo, in via Nazionale Torrette, portando sul palco il loro spettacolo di comicità. Il duo, conosciuto per le gag e le battute divertenti fatte vedere in televisione, ha deciso di portare il loro umorismo anche davanti a un pubblico dal vivo. Durante la serata, i commensali potranno gustare una cena e seguire le battute di Arteteka, che promettono di far ridere con le loro trovate veloci e imprevedibili.

Il 18 febbraio il ristorante Je' So' Pazzo, in via Nazionale Torrette, ospiterà una cena-spettacolo con gli Arteteka, duo comico noto al grande pubblico per la partecipazione al programma televisivo Made in Sud.L'iniziativa unisce cabaret e proposta gastronomica in un format che punta.