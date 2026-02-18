giustizia meloni in campo

Giorgia Meloni ha deciso di intervenire nella campagna referendaria perché ritiene che il governo debba rafforzare le regole e garantirne l’applicazione. La premier ha pubblicato un video sui social in cui spiega che gli italiani hanno scelto il centrodestra anche per questo motivo. Meloni ha sottolineato l’importanza di una politica più decisa e di una legge più chiara. La sua presenza segna un passo importante nel dibattito pubblico sui prossimi appuntamenti elettorali.

Giorgia Meloni entra per la prima volta in campo nella campagna referendaria. "Gli italiani hanno votato il centrodestra anche per questo: per ristabilire regole chiare e farle rispettare – dice la premier in un video postato sui social –. E il governo lo sta facendo con determinazione nonostante una parte politicizzata della magistratura continui a ostacolare ogni azione volta a contrastare l' immigrazione illegale di massa perché accogliere chi ha diritto è doveroso, rispettare le leggi italiane è indispensabile e chi non intende farlo non è benvenuto in Italia". Un attacco mirato e altresì piuttosto pacato rispetto ai toni al calor bianco delle ultime ore.

