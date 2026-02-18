Giovannino d' oro a Maria Organtini | la raccolta firme per ringraziare la paladina della cultura

Maria Organtini riceve il premio Giovannino d’oro a causa del suo impegno nel promuovere la cultura locale. La decisione nasce dalla petizione avviata da cittadini che vogliono riconoscere pubblicamente il suo contributo. In alcuni quartieri, numerosi residenti hanno già firmato per ringraziarla e onorarla con questo riconoscimento.

Maria Organtini storica presidente del Cenacolo dei poeti e degli artisti di Monza e figura di spicco nel panorama culturale cittadino (ma non solo) Una raccolta firme per proporre la candidatura di Maria Organtini per il Giovannino d’oro alla memoria. Il Cenacolo dei poeti e degli artisti di Monza non dimentica la sua fondatrice e presidente che è morta lo scorso 21 dicembre. E lo fa organizzando una serata a lei dedicata e con una raccolta di firme per l’assegnazione della prestigiosa benemerenza civica che viene consegnata il 24 giugno, in occasione di San Giovanni. L’appuntamento è per il 28 febbraio, a Monza, alle 20.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Oggi il funerale di Maria Organtini, paladina dei poeti e degli artisti di Monza e BrianzaOggi a Monza si svolge il funerale di Maria Organtini, figura di rilievo nel panorama culturale locale.

