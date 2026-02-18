Lecce si anima con una foto di una lettrice, scattata durante la giornata dedicata ai gatti il 17 febbraio. La donna ha immortalato il suo felino che si rilassa sul divano di casa, in un momento di tenerezza. La manifestazione ha coinvolto numerosi appassionati, che hanno condiviso immagini e storie sui social per celebrare i loro amici pelosi.

LECCE - Lo scatto di una nostra lettrice, in occasione della festa in onore degli amici a quattro zampe del 17 febbraio. Gabriella Caroppo ci invia la foto del suo amato Oreo. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Citta’ metropolitana Roma: Giornata nazionale del gatto, grande evento pubblicoLa Città metropolitana di Roma ha organizzato un grande evento pubblico per celebrare la Giornata Nazionale del Gatto, che si tiene il 17 febbraio, per sensibilizzare sulla cura dei felini e coinvolgere i cittadini.

Giornata Nazionale del gatto: Italia sempre più felina, oltre 10 milioni nelle caseIl 17 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del gatto, una ricorrenza che mette in luce come in Italia ci siano ormai oltre 10 milioni di felini domestici.

