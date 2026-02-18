Il Comune di Ginosa partecipa alla BTM 2026, evento dedicato al turismo d'affari, che si svolge dal 25 al 27 febbraio alla Fiera del Levante. La scelta di essere presente deriva dalla volontà di promuovere le attrazioni locali e attrarre nuovi visitatori. Durante la fiera, gli operatori di Ginosa incontrano potenziali partner e promuovono le iniziative turistiche del territorio. Questa partecipazione rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza della città nel settore del turismo nel Sud Italia. La partecipazione si inserisce in una strategia per valorizzare le risorse locali.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Ginosa partecipa alla BTM 2026 – Business Tourism Management, in programma dal 25 al 27 febbraio presso la Fiera del Levante, consolidando la propria presenza in uno dei più importanti appuntamenti dedicati al turismo nel Sud Italia. La manifestazione rappresenta un’occasione strategica di promozione, confronto e networking tra enti locali, operatori del settore e istituzioni, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile dei territori. Ginosa si presenterà alla fiera portando con sé una visione di crescita condivisa, fondata su cooperazione, sostenibilità e qualità dello sviluppo locale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ginosa alla BTM 2026

